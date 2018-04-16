Новости версия для печати Сегодня в орловском Роспотребнадзоре начала работать «горячая линия» по вопросам иммунизации Сотрудники отвечают на вопросы, о мерах специфической профилактики инфекционных болезней, об эффективности и безопасности иммунизации, дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики.



Телефоны «активны» с 9 часов утра до 6 часов вечера в Орле, Верховье, Кромах, Мценске и Ливнах. Номера телефонов можно уточнить на сайте Роспотребнадзора по Орловской области.





Татьяна Напольских

16 апреля 2018 года







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