Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- У орловских земледельцев началась «горячая пора». Техника выходит на поля и днем и ночью.



- Двухколесная опасность. Орловская Госавтоиспекция «взялась» за водителей мототранспорта. Проверки документов – гарантированы.



- Экологический SOS! Не только орловцы, но и жители соседней Липецкой области бьют тревогу.



- Вахта чести, уважения и поклона защитникам страны. Сегодня в Орле собрались более 700 поисковиков.



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Вести-Орёл

16 апреля 2018 года







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