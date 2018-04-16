Новости версия для печати Депутатам орловского Облсовета доложили о результатах деятельности правительства области в сфере промышленности, торговли и лицензирования Руководитель департамента промышленности и торговли области Геннадий Парахин обозначил основные причины замедления развития региональной промышленности.



Наряду с макроэкономическими факторами, основными причинами замедления развития региональной промышленности являются высокая стоимость энергоносителей, нехватка квалифицированных кадров, рост цен на сырье.



И пусть, как было отмечено, многие проблемы выходят за рамки полномочий, региональное правительство ищет способы оказать содействие в развитии.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «За 2017 год введены такие объекты, как первая очередь механосборочного цеха завода «Ливгидромаш», новый цех «Промметиз Русь», завершено строительство второй очереди цеха механообработки и планируется в ближайшее время ввод второй очереди производства комплекса по производству керамического гранита «Керама Марацци», запуск этих двух производств планируется во втором квартале 2018 года». Также на заседании было озвучено, что в регионе разработан план по инвестиционной деятельности. Он включает в себя средне- и малосрочные проекты на общую сумму 9,9 миллиардов рублей.





Вадим Багринцев

16 апреля 2018 года







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