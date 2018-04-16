Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
16.04.2018
18:53:20
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Депутатам орловского Облсовета доложили о результатах деятельности правительства области в сфере промышленности, торговли и лицензирования

Руководитель департамента промышленности и торговли области Геннадий Парахин обозначил основные причины замедления развития региональной промышленности.

Наряду с макроэкономическими факторами, основными причинами замедления развития региональной промышленности являются высокая стоимость энергоносителей, нехватка квалифицированных кадров, рост цен на сырье.

И пусть, как было отмечено, многие проблемы выходят за рамки полномочий, региональное правительство ищет способы оказать содействие в развитии.
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «За 2017 год введены такие объекты, как первая очередь механосборочного цеха завода «Ливгидромаш», новый цех «Промметиз Русь», завершено строительство второй очереди цеха механообработки и планируется в ближайшее время ввод второй очереди производства комплекса по производству керамического гранита «Керама Марацци», запуск этих двух производств планируется во втором квартале 2018 года». 
Также на заседании было озвучено, что в регионе разработан план по инвестиционной деятельности. Он включает в себя средне- и малосрочные проекты на общую сумму 9,9 миллиардов рублей.


Вадим Багринцев
16 апреля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта