Депутатам орловского Облсовета доложили о результатах деятельности правительства области в сфере промышленности, торговли и лицензирования

|
|
Депутатам орловского Облсовета доложили о результатах деятельности правительства области в сфере промышленности, торговли и лицензированияРуководитель департамента промышленности и торговли области Геннадий Парахин обозначил основные причины замедления развития региональной промышленности.
Наряду с макроэкономическими факторами, основными причинами замедления развития региональной промышленности являются высокая стоимость энергоносителей, нехватка квалифицированных кадров, рост цен на сырье.
И пусть, как было отмечено, многие проблемы выходят за рамки полномочий, региональное правительство ищет способы оказать содействие в развитии.
Также на заседании было озвучено, что в регионе разработан план по инвестиционной деятельности. Он включает в себя средне- и малосрочные проекты на общую сумму 9,9 миллиардов рублей.
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «За 2017 год введены такие объекты, как первая очередь механосборочного цеха завода «Ливгидромаш», новый цех «Промметиз Русь», завершено строительство второй очереди цеха механообработки и планируется в ближайшее время ввод второй очереди производства комплекса по производству керамического гранита «Керама Марацци», запуск этих двух производств планируется во втором квартале 2018 года».