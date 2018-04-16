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понедельник
16.04.2018
18:54:08
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Делегация Орловщины проходит обучение для координаторов и активистов Общероссийского движения «Бессмертный полк России»Обучающая сессия открылась сегодня в Сочи и продлится до 19 апреля.
На сегодняшний день в проект вовлечены более 30 патриотических общественных организаций. Всего в мероприятиях проекта примут участие более 5 тыс. человек. Участники повысят свои навыки в сфере социальных патриотических проектов, обменяются опытом и выработают новые идеи по реализации добровольческих проектов.
В программе мероприятий запланирована встреча участников с сопредседателем Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», народным артистом СССР Василием Лановым.
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