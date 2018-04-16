Новости версия для печати Лучшие орловские знатоки русского языка станут известны через несколько дней Началась проверка работ по «Тотальному диктанту».



Эта акция грамотности с каждым годом становится все популярнее. В прошлом году за парты сели более 200 тысяч человек в 71 стране мира. Данных этого года пока нет. Добровольный диктант - для всех желающих. В прошлом году орловцам результаты диктанта не засчитали. По ошибке, участникам надиктовали текст, предназначенный для иностранцев, сокращенный и специально адаптированный. Поэтому в этом году к организации подошли с большой ответственностью, и проверяют все до мелочей. По словам ведущей «Тотального диктанта», кандидата филологических наук Нелли Ермаковой, на сайте тотального диктанта по городу Орлу, через неделю можно будет узнать свои результаты. В областную библиотеку пришли люди разных возрастов и профессий, зарегистрировалось около 150 человек. «Тотальный диктант» проводят с 2004 года в городах России и мира. Самые грамотные после подведения итогов получат призы от партнеров. В этом году в библиотеке им. Бунина текст прочитала Елена Мельник, заведующая музеем Тургенева. Она поделилась, что к празднику двухсотлетия писателя в Орле хотят провести свой «Тургеневский Тотальный диктант». Кроме проверки знаний русского языка, «Тотальный диктант» дает возможность познакомиться с творчеством современных российских писателей. В этом году многие участники акции открыли для себя имя писательницы Гузели Яхиной. Она подготовила три текста: «Утро», «День» и «Вечер» из своего нового романа «Дети мои».





Всеволод Трифонов

16 апреля 2018 года







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