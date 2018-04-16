Сегодня утром в Орловском районе при ДТП травмы получили сразу четыре человека

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Сегодня утром в Орловском районе при ДТП травмы получили сразу четыре человекаПострадали водитель и пассажиры отечественной легковушки. В этом же автомобиле находился ребенок полутора лет.
«Лада» 8-й модели, где помимо водителя находились трое пассажиров, и «Рено Логан», владелец которого ехал один, двигались по трассе попутно, удаляясь от Орла.
В ДТП были травмированы все, кто ехал в «восьмерке». Полуторагодовалая девочка находилась в детском кресле, именно этим инспекторы объясняют то, что ребенок-пассажир отделался сравнительно легко. Как выяснили полицейские, в результате столкновения «восьмерка» получила лишь небольшую вмятину. Остальные повреждения машина получила в результате опрокидывания.
Александр Куриленко, начальник ОГИБДД ОМВД по Орловскому району: «На федеральной автодороге Орел-Тамбов примерно в 10 часов утра произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого четыре человека пострадали, включая одного несовершеннолетнего».
На корпусе «Логана» повреждения и вовсе едва угадываются. В беседе водитель «Рено Логан» сообщил: совершить маневр вправо его заставила угроза встречного столкновения.
Слегка задев «восьмерку», «Рено» отклонил ее с дороги, после чего «Лада» опрокинулась в кювет, совершив несколько кувырков. Дать оценку действиям участников ДТП предстоит в ходе дознания.