Новости версия для печати Сегодня утром в Орловском районе при ДТП травмы получили сразу четыре человека Пострадали водитель и пассажиры отечественной легковушки. В этом же автомобиле находился ребенок полутора лет.



«Лада» 8-й модели, где помимо водителя находились трое пассажиров, и «Рено Логан», владелец которого ехал один, двигались по трассе попутно, удаляясь от Орла.

Александр Куриленко, начальник ОГИБДД ОМВД по Орловскому району: «На федеральной автодороге Орел-Тамбов примерно в 10 часов утра произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого четыре человека пострадали, включая одного несовершеннолетнего». В ДТП были травмированы все, кто ехал в «восьмерке». Полуторагодовалая девочка находилась в детском кресле, именно этим инспекторы объясняют то, что ребенок-пассажир отделался сравнительно легко. Как выяснили полицейские, в результате столкновения «восьмерка» получила лишь небольшую вмятину. Остальные повреждения машина получила в результате опрокидывания.



На корпусе «Логана» повреждения и вовсе едва угадываются. В беседе водитель «Рено Логан» сообщил: совершить маневр вправо его заставила угроза встречного столкновения.



Слегка задев «восьмерку», «Рено» отклонил ее с дороги, после чего «Лада» опрокинулась в кювет, совершив несколько кувырков. Дать оценку действиям участников ДТП предстоит в ходе дознания.





Иван Суверин

16 апреля 2018 года







На главную страницу





