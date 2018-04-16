Новости версия для печати Детский парк Орла закрывается на противоклещевую обработку Парк закроют уже завтра. Гулять там будет запрещено.



Делается это для того, чтобы дети и взрослые могли без опасений проводить время в любимом месте отдыха. О пробуждении клещей уже предупредили в региональном Роспотребнадзоре. Парк закрыт для посещения до пятницы.





Татьяна Напольских

16 апреля 2018 года







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