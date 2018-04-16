Новости версия для печати Орловским предпринимателям предлагают поучиться В России растет число малых и средних предприятий. Сейчас их количество превышает 6 миллионов. Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, в регионах организуют центры поддержки экспорта. Их главная цель – содействовать развитию отечественного бизнеса.



Для орловских предпринимателей региональный центр поддержки экспорта подготовил целый ряд образовательных семинаров. Первый из них прошел уже сегодня на базе ОГУ им И.С. Тургенева.

Инесса Волкова, руководитель Орловского регионального центра поддержки экспорта: «С 2016 года мы ведем активную работу, направленную на популяризацию экспортной деятельности, для предприятий Орловского региона. На сегодняшний день мы реализуем программу школы экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр) – «Жизненный цикл экспортного проекта», который включает в себя одиннадцать отдельных самостоятельных курсов, которые рассказывают обо всех этапах экспортной деятельности». Помимо курсов и семинаров Центр поддержки экспорта организует для орловских предпринимателей бизнес-миссии. Ближайшие - в Казахстан и Китай. Также планируются поездки в Армению и Грузию. А в конце года в регионе выберут лучшего экспортера.





Юлия Сулим

16 апреля 2018 года







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