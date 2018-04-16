Орловским предпринимателям предлагают поучиться

|
|
Орловским предпринимателям предлагают поучитьсяВ России растет число малых и средних предприятий. Сейчас их количество превышает 6 миллионов. Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, в регионах организуют центры поддержки экспорта. Их главная цель – содействовать развитию отечественного бизнеса.
Для орловских предпринимателей региональный центр поддержки экспорта подготовил целый ряд образовательных семинаров. Первый из них прошел уже сегодня на базе ОГУ им И.С. Тургенева.
Помимо курсов и семинаров Центр поддержки экспорта организует для орловских предпринимателей бизнес-миссии. Ближайшие - в Казахстан и Китай. Также планируются поездки в Армению и Грузию. А в конце года в регионе выберут лучшего экспортера.
Инесса Волкова, руководитель Орловского регионального центра поддержки экспорта: «С 2016 года мы ведем активную работу, направленную на популяризацию экспортной деятельности, для предприятий Орловского региона. На сегодняшний день мы реализуем программу школы экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр) – «Жизненный цикл экспортного проекта», который включает в себя одиннадцать отдельных самостоятельных курсов, которые рассказывают обо всех этапах экспортной деятельности».