Новости версия для печати В Орле очередная застольная ссора привела к трагедии В больнице скончался мужчина с ножевым ранением.



13 апреля 2018 года в одно из медицинских учреждений города Орла был доставлен 47-летний местный житель с ножевым ранением брюшной полости. От полученных телесных повреждений мужчина скончался 15 апреля 2018 года, сообщает СУ СК РФ по Орловской области.



Подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать по «горячим следам». Им оказался 33-летний житель Орловской области.



По данным следствия, подозреваемый 13 апреля 2018 года в процессе распития спиртных напитков в квартире своей сожительницы в городе Орле в ходе конфликта нанес потерпевшему удар ножом в область живота.



В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

16 апреля 2018 года







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