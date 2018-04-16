В Орле очередная застольная ссора привела к трагедии

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понедельник
16.04.2018
18:52:48
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В Орле очередная застольная ссора привела к трагедииВ больнице скончался мужчина с ножевым ранением.
13 апреля 2018 года в одно из медицинских учреждений города Орла был доставлен 47-летний местный житель с ножевым ранением брюшной полости. От полученных телесных повреждений мужчина скончался 15 апреля 2018 года, сообщает СУ СК РФ по Орловской области.
Подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать по «горячим следам». Им оказался 33-летний житель Орловской области.
По данным следствия, подозреваемый 13 апреля 2018 года в процессе распития спиртных напитков в квартире своей сожительницы в городе Орле в ходе конфликта нанес потерпевшему удар ножом в область живота.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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