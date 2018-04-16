Новости версия для печати На Орловщине еще два низководных моста освободились от воды Как сообщили в региональном МЧС, на территории области остаются подтопленными два низководных моста.



Подтопленными остаются мосты в Орловском и в Мценском районах. Везде – есть объездные пути. Также подтопленными остаются дачи.





Татьяна Напольских

16 апреля 2018 года







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