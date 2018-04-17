Новости версия для печати В Орле можно прослушать курс лекций о войне В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Орла от оккупации в годы Великой Отечественной войны. Тому, как освобождали наш город, посвящается курс лекций, который начинается уже завтра.



Всех, кому интересна история родного края, ждут 18 апреля в Фундаментальной библиотеке университета ( площадь Каменского, 1 ) в 15 часов и далее – каждую среду. Вход свободный. Первая лекция посвящена трагическим событиям 1941 года. Об известных и неизвестных фактах тех событий расскажет Егор Щекотихин, доктор исторических наук, Почетный гражданин Орловской области. Подробнее о темах и расписании проведения лекций можно узнать на официальном сайте университета.





Мария Семак

17 апреля 2018 года







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