В Орле можно прослушать курс лекций о войне

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вторник
17.04.2018
8:13:47
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В Орле можно прослушать курс лекций о войнеВ этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Орла от оккупации в годы Великой Отечественной войны. Тому, как освобождали наш город, посвящается курс лекций, который начинается уже завтра.
Всех, кому интересна история родного края, ждут 18 апреля в Фундаментальной библиотеке университета (площадь Каменского, 1) в 15 часов и далее – каждую среду. Вход свободный. Первая лекция посвящена трагическим событиям 1941 года. Об известных и неизвестных фактах тех событий расскажет Егор Щекотихин, доктор исторических наук, Почетный гражданин Орловской области.
Подробнее о темах и расписании проведения лекций можно узнать на официальном сайте университета.
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