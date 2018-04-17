Новости версия для печати Орел примет Чемпионат мира по самбо Соревнования пройдут в августе, но подготовка к турниру уже начались.



Состоялось заседание рабочей группы, на котором сообщили, что свое участие подтвердили семь стран. Ожидается, что в Орел приедут около 500 спортсменов. Для проведения Чемпионата, а он будет проходить с 22 по 26 августа, привлекут волонтеров, поскольку одновременно с турниром состоится еще и фестиваль самбо. Мероприятие планируется весьма разнообразным – в его рамках проведут мастер-классы, выставки изделий народных мастеров, акции по популяризации русского языка, конкурсы для школьников и студентов.





Мария Семак

17 апреля 2018 года







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