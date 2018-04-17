Спаси жизнь – стань донором костного мозга

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вторник
17.04.2018
19:00:53
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Спаси жизнь – стань донором костного мозгаОрёл присоединился к добровольческой акции.
Согласно статистике, каждые 20 минут один человек в нашей стране узнает, что у него рак крови. Спасти многих может трансплантация костного мозга. Но шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на 10 тысяч. Потому что в России в регистре потенциальных доноров – всего 75 тысяч человек, тогда как в Германии, например, 7,5 млн. человек. А стоимость поиска и активации донора колеблется от 450 тысяч рублей до полутора миллионов – за рубежом.
В Орле сдать кровь можно до 25 апреля в медцентре на ул. 60-летия Октября. Акция по привлечению доноров костного мозга в Национальный регистр им. Васи Перевощикова одновременно проходит в 20 регионах России.
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