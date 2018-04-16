Новости версия для печати Молодым артистам орловских театров назначены губернаторские стипендии Двенадцать орловских артистов ежемесячно будут получать стипендии в течение года, начиная с 1 мая, сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.



В списке стипендиатов: Олеся Балабанова, Алина Гнедова, Андрей Григорьев, Роман Гусаков, Сергей Евдокимов, Марианна Еремеева, Надежда Захаркина, Михаил Неженцев, Елена Плотникова, Виктория Саленкова, Ольга Федина, Ольга Чибисова. Кандидатов на получение стипендий выдвигали художественные советы орловских театров. Возраст артистов не должен превышать 30 лет, а стаж работы по специальности должен быть не менее двух лет.





Орловское Информбюро

16 апреля 2018 года







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