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понедельник
16.04.2018
18:52:51
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Андрей Клычков: «Отчет ради отчета больше не пройдет»Сегодня глава Орловской области выставил неутешительные оценки руководителям практически всех ключевых департаментов регионального правительства.
Все стабильно, без стрессов и потрясений. Год был не простой, кризис еще влияет, но мы медленно, но очень уверенно движемся. Осталось только выяснить куда? Именно этот вопрос задавал глава региона всем, кто рассказывал о проделанной работе на благо области и ее жителей.
Это замечание предназначалось Сергею Филатову, заместителю председателя правительства области, руководителю департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Его отчет был первым.
Первое поручение главы региона - уйти от голой и очень средней статистики, изучить и представить реальное положение дел по всем направлениям, начиная с малого бизнеса. Планы по развитию региональной промышленности положительной перспективы тоже не добавили. Портфель инвестиций в 9 млрд. рублей доверия не внушил, и было отчего. Из десяти промышленных площадок в план развития попали только три. Не прозвучал и перечень конкретных мер по нескольким проблемным предприятиям.
Отчет о дорогах, транспорте, ЖКХ и строительстве держал руководитель Департамента Денис Блохин. Судя по цифрам, недостатки есть, но в целом все на уровне. Вопросы - к программе по переселению из аварийного жилья за прошедший пятилетний период. Она полностью выполнена, только проблем меньше не стало.
Необходимо самостоятельно запускать строительные проекты, понимая, какие сложности у нас есть. Свое видение решения проблем Андрей Клычков поручил представить до 20 апреля.
А вот что не предвещало беды, так это орловское образование: зарплаты выплачиваются вовремя, олимпиады выигрываются, переход на федеральный образовательный Госстандарт - без отставаний. Пока речь не зашла о новых учебниках. В прошлом году на них потратили 90 млн. рублей, оказалось, в этом многие нужно заменить.
Как выяснилось, сегодня нет четкого перечня базовых учебников, которые можно было бы рекомендовать каждой школе. Закон дает учителям простор для образовательного творчества за государственный счет. В рамках даже одной школы педагоги могут преподавать предмет сразу по нескольким программам.
Итог рабочего совещания: отчет ради отчета никому не нужен. До 20 апреля проработать и доложить реальные планы, которые могли бы войти в стратегию социально-экономического развития региона на этот год и перспективу до 2020 года.
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