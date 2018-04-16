Новости версия для печати Андрей Клычков: «Отчет ради отчета больше не пройдет» Сегодня глава Орловской области выставил неутешительные оценки руководителям практически всех ключевых департаментов регионального правительства.



Все стабильно, без стрессов и потрясений. Год был не простой, кризис еще влияет, но мы медленно, но очень уверенно движемся. Осталось только выяснить куда? Именно этот вопрос задавал глава региона всем, кто рассказывал о проделанной работе на благо области и ее жителей. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Рынки – понятны. Макроэкономические особенности тоже влияют на эти рынки. Соответственно наша задача – не статистику приводить и говорить, что «мы – золотые середнячки», а говорить о том, каким образом мы будем реагировать на изменения, в том числе, и макроэкономических показателей». Это замечание предназначалось Сергею Филатову, заместителю председателя правительства области, руководителю департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Его отчет был первым. Сергей Филатов, зампред правительства области, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности: «Промышленное производство области сегодня формирует около 20% валового регионального продукта и более трети общего объема налоговых поступлений. Индекс промышленного производства за январь-декабрь прошлого года в Орловской области составил 95,7% по отношению к соответствующему периоду 2016 года». Первое поручение главы региона - уйти от голой и очень средней статистики, изучить и представить реальное положение дел по всем направлениям, начиная с малого бизнеса. Планы по развитию региональной промышленности положительной перспективы тоже не добавили. Портфель инвестиций в 9 млрд. рублей доверия не внушил, и было отчего. Из десяти промышленных площадок в план развития попали только три. Не прозвучал и перечень конкретных мер по нескольким проблемным предприятиям. Андрей Клычков, врио председателя правительства и губернатора Орловской области: «Что сделано на сегодняшний день? Каким образом мы будем повышать индекс промышленного производства? Сколько рабочих мест? Какие есть проблемные аспекты на существующих предприятиях? В том числе, и по «Дормашу»? Каков конкретный план?». Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «По «Дормашу» - велись переговоры с инвестором, который готов там выкупить часть площадки и размещать производство. По заявлениям конкурсного управляющего, она оценивает это позитивно и цена их устраивает». Отчет о дорогах, транспорте, ЖКХ и строительстве держал руководитель Департамента Денис Блохин. Судя по цифрам, недостатки есть, но в целом все на уровне. Вопросы - к программе по переселению из аварийного жилья за прошедший пятилетний период. Она полностью выполнена, только проблем меньше не стало. Андрей Клычков, врио председателя правительства и губернатора Орловской области: «Мне нужно конкретно предложение по обновлению жилого фонда, по решению проблемы и очередников, и многодетных, и детей-сирот. Как вы это видите? Коллеги, я не очень разделяю надежды только на федеральный центр». Необходимо самостоятельно запускать строительные проекты, понимая, какие сложности у нас есть. Свое видение решения проблем Андрей Клычков поручил представить до 20 апреля. А вот что не предвещало беды, так это орловское образование: зарплаты выплачиваются вовремя, олимпиады выигрываются, переход на федеральный образовательный Госстандарт - без отставаний. Пока речь не зашла о новых учебниках. В прошлом году на них потратили 90 млн. рублей, оказалось, в этом многие нужно заменить. Владимир Агибалов, руководитель департамента образования Орловской области: «Мы их и покупали в прошлом году на 10-й и на 11-й класс не в рамках федерального перечня в ГОС (государственных образовательных стандартов). То есть, говоря простым языком, нам необходимо для десятого класса еще раз купить новые». Как выяснилось, сегодня нет четкого перечня базовых учебников, которые можно было бы рекомендовать каждой школе. Закон дает учителям простор для образовательного творчества за государственный счет. В рамках даже одной школы педагоги могут преподавать предмет сразу по нескольким программам. Андрей Клычков, врио председателя правительства и губернатора Орловской области: «То есть, в том году купить учебники по указанию администрации президента и доложить, что их даже больше, чем нужно, и в этом году купить еще раз? Я просто тогда попрошу провести проверку деятельности в данной части департамента образования. Если у кого-то есть желание купить новые, пускай покупает. Но это никак не за бюджетный счет. Вот эту свободу нам нужно приводить в рамки в соответствии с законодательством». Итог рабочего совещания: отчет ради отчета никому не нужен. До 20 апреля проработать и доложить реальные планы, которые могли бы войти в стратегию социально-экономического развития региона на этот год и перспективу до 2020 года.





Оксана Гранн

16 апреля 2018 года







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