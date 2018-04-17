Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Среди них 2 ДТП, в результате которых 5 человек получили телесные повреждения.



16 апреля в 9:25 водитель, управляя автомобилем «Рено», двигался по автодороге Орел - Тамбов и на 14-м километре дороги допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2108», после чего произошел съезд в кювет и опрокидывание автомобиля «ВАЗ». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ»: девочка 2016 года рождения и две женщины. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.



16 апреля в 13:20 водитель, управляя автомобилем «Форд Экоспорт», двигался по улице Спивака и в районе дома № 78 допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался впереди попутно. В результате ДТП телесные повреждения получила женщина - пассажир автомобиля «Лада».





Орловское Информбюро

17 апреля 2018 года







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