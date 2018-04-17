Новости версия для печати Региональный главк МЧС начал в Орле череду тренировок в учебных заведениях среднего звена Одной из первых пожарную тревогу и эвакуацию пережила школа № 2, над которой шефствуют орловские спасатели.



Дети организованно покинули классы и вышли на школьный двор. Юные спасатели продемонстрировали эвакуацию при помощи альпинистского снаряжения, а педагог ОБЖ напомнил ребятам порядок проведения сердечно-легочной реанимации.

Подобные тренировки в МЧС планируют провести во всех орловских школах.





Иван Суверин

17 апреля 2018 года







На главную страницу





