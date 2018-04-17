Новости версия для печати В правительстве Орловской области приняли решение создать независимый Экспертный совет по предпринимательству Его состав будет утвержден уже в ближайшее время. Об этом сообщили на заседании Координационного совета по промышленности.



В частности, на заседании Координационного совета по промышленности.

обсудили создание логистической и транспортной инфраструктуры, а также максимальное использование потенциала железнодорожного транспорта. В центре внимания была и тема государственной поддержки промышленных предприятий.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Инвестиции должны идти, в первую очередь, на модернизацию технологического перевооружения производства, обновление промышленности. Только в этом случае нам удастся перезапустить экономику на качественно новом уровне. Сегодня это невозможно сделать без участия в федеральных программах, мы должны активно в них участвовать. И обращаю внимание, что мы должны по максимуму использовать все 77 полномочий Министерства промышленности, и по каждому из них отработать свое участие». Несколько местных предприятий уже получили государственные меры поддержки. Также в адрес Минпромторга было направлено предложение по участию орловских производителей в программе импортозамещающей продукции.





Анна Вайсергисер

17 апреля 2018 года







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