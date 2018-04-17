Сегодня стартовали командно-штабные учения МЧС

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вторник
17.04.2018
19:00:59
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Сегодня стартовали командно-штабные учения МЧСОрловская область также принимает в них участие. Учения продлятся до 19 апреля.
На учениях будет проверяться умение максимально оперативно и грамотно реагировать на сезонные риски природного и техногенного характера - наводнения и пожары.
Стоит напомнить, что половодье мы уже пережили. Сейчас наступает время горения сухой травы. Только за минувшие сутки пожарные подразделения области выезжали по вызовам 145 раз. Из них 60 – на тушение сухой травы. В общей сложности горело 47 гектаров земли. И, кстати, именно сухая трава могла стать причиной загоревшихся хозпостроек и нежилого дома в Ливенском, Болховском, Верховском районах и в Мценске.
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