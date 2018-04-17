Новости версия для печати Сегодня стартовали командно-штабные учения МЧС Орловская область также принимает в них участие. Учения продлятся до 19 апреля.



На учениях будет проверяться умение максимально оперативно и грамотно реагировать на сезонные риски природного и техногенного характера - наводнения и пожары.



Стоит напомнить, что половодье мы уже пережили. Сейчас наступает время горения сухой травы. Только за минувшие сутки пожарные подразделения области выезжали по вызовам 145 раз. Из них 60 – на тушение сухой травы. В общей сложности горело 47 гектаров земли. И, кстати, именно сухая трава могла стать причиной загоревшихся хозпостроек и нежилого дома в Ливенском, Болховском, Верховском районах и в Мценске.





Татьяна Напольских

17 апреля 2018 года







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