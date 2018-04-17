Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Из искры разгорается…пожар. Огонь от горящей травы уже уничтожил несколько хозпостроек и нежилой дом в трех районах области.



- Подарить шанс на жизнь. Орловцы принимают участие в формировании национального банка доноров костного мозга.



- Язык – до скамьи подсудимых доведет. На жителя поселка Долгое возбуждено уголовное дело за оскорбление полицейского.



- Музыка весны… Орловский губернаторский оркестр подарил поклонникам вечер ярких впечатлений.



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Вести-Орёл

17 апреля 2018 года







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