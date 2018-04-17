Новости версия для печати В Орле построят два новых детских сада Каждый - на 230 мест. Средства из федерального центра уже выделены.



Об этом на заседании комитета по бюджету рассказала руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова. По ее словам, детские сады появятся в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский». Они будут типовыми. Строительство планируют начать уже в этом году. Кроме того, наш регион получит в общей сложности больше полумиллиарда рублей, в основном, на социальную сферу.

Елена Сапожникова, руководитель Департамента финансов Орловской области: «Нашей области предоставляется субсидия на софинансирование мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций – 56,7 млн рублей». Еще на 65 млн. рублей приобретут передвижные медкомплексы. Поправки в областной бюджет должны согласовать депутаты на апрельской сессии Облсовета.





Надежда Невматулина

17 апреля 2018 года







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