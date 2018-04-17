Новости версия для печати С аншлагом в Орле прошел концерт Дмитрия Ермака (6+) Дмитрий Ермак – звезда мюзиклов, лауреат премии «Театральная маска», экс-артист театра «Свободное пространство». Хорошая традиция ежегодно давать у нас весенний концерт развилась и окрепла. Мало того, теперь Дмитрий приезжает в Орел не один.



До начала концерта еще час, но Дмитрий Ермак уже на сцене - проверяет свет и звук. Готовятся и музыканты, которые приехали вместе с ним из столицы.

Дмитрий Ермак, артист театра и кино: «У нас прекрасные музыканты – пианист Акоп Хачарян, который работал с нами во всех крупнейших постановках мюзиклов в нашей стране, а также скрипачка и виолончелистка». Тем временем в фойе с букетами уже собрались преданные поклонники разных возрастов, которые пристально следят за его творчеством и не изменяют любимому певцу.

Светлана Абрамова, зритель: «Я и моя семья мы стали поклонниками Дмитрия. Сейчас ездим в Москву, чтобы его увидеть выступления и выступления его жены, на их спектакли. На «Призраке оперы» были дважды». Людмила Яковлева, зритель: «Мы смотрим все его выступления на телеканале «Культура». Смотрим всей семьей». Хотя родился Дмитрий Ермак в другом городе, но Орел считает родным, здесь он получил образование, здесь сделал первые и очень успешные шаги в актерской профессии. И эта сцена остается для него по-прежнему любимой.

Дмитрий Ермак, артист театра и кино: «Это - школа, профессиональное образование, и я никогда не забываю. Более того, здесь, в театре был ремонт и даже какие-то выходы поменяли, но ноги помнят, куда идти». Уже второй раз вместе с мужем участвует в концерте и жена Дмитрия, также артистка мюзиклов, Наталия Быстрова.

Наталия Быстрова, артистка театра и кино: «Мне тоже очень приятно участвовать с ним в концертах. Мне приятно, что моего мужа любят, обожают, и я им очень горжусь». Супруги выстраивают концерт так, чтобы было интересно всем - и молодым, людям золотого возраста. Репертуар продуман до мелочей. Звучат самые знаменитые хиты разных лет. Равнодушных - нет.



Билеты на концерт разлетелись за несколько дней. Самые верные фанаты приехали за ними из Москвы. Ведь сегодня Дмитрий - состоявшийся актер, исполнитель главных ролей в таких мюзиклах как «Красавица и Чудовище», «Русалочка», «Граф Монте-Кристо», «Призрак оперы», «Анна Каренина». Известен он и своими работами в кино. Но музыка для него все-таки остается на первом месте.



Ну, а публика, несмотря на девятилетнее отсутствие в Орле любимого артиста, по-прежнему его помнит и любит. И чувствуется, что это взаимно.





Эва Стасюлевич

17 апреля 2018 года







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