Новости версия для печати Смоленский режиссер поставил на сцене орловского кукольного театра спектакль по сказкам Тургенева (0+) В кукольном театре, как и по всей области, готовятся к празднованию юбилея нашего великого земляка.



Спектакль называется «Капля жизни». В основу пьесы легли сказки знаменитого орловца – «Степовик», «Сказка о серебряной птице и жёлтой лягушке» и «Капля жизни». Эти произведения мало известны широкому кругу читателей. Уже в наши дни сказки отыскали в письмах писателя.

Павел Акинин, режиссер-постановщик: «Прикоснуться к творчеству такого великого писателя – это счастье, это ответственность и это всегда какой-то эксперимент». Творческие поиски увенчались успехом. Получилась интересная, и, как положено в сказках, местами даже страшная история.

Раиса Овсянникова, артист-кукловод: «Я думаю, всем актерам было интересно, и у нас не такой большой опыт работы с другими режиссерами. Поэтому было очень интересно и неожиданно, тем более, спектакль, я считаю, серьезный». А самые маленькие орловцы, возможно, впервые в жизни таким образом приобщатся к наследию Ивана Тургенева.





Эва Стасюлевич

17 апреля 2018 года







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