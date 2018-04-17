|
|
Смоленский режиссер поставил на сцене орловского кукольного театра спектакль по сказкам Тургенева (0+)В кукольном театре, как и по всей области, готовятся к празднованию юбилея нашего великого земляка.
Спектакль называется «Капля жизни». В основу пьесы легли сказки знаменитого орловца – «Степовик», «Сказка о серебряной птице и жёлтой лягушке» и «Капля жизни». Эти произведения мало известны широкому кругу читателей. Уже в наши дни сказки отыскали в письмах писателя.
Творческие поиски увенчались успехом. Получилась интересная, и, как положено в сказках, местами даже страшная история.
Павел Акинин, режиссер-постановщик: «Прикоснуться к творчеству такого великого писателя – это счастье, это ответственность и это всегда какой-то эксперимент».
А самые маленькие орловцы, возможно, впервые в жизни таким образом приобщатся к наследию Ивана Тургенева.
Раиса Овсянникова, артист-кукловод: «Я думаю, всем актерам было интересно, и у нас не такой большой опыт работы с другими режиссерами. Поэтому было очень интересно и неожиданно, тем более, спектакль, я считаю, серьезный».