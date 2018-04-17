Новости версия для печати Сегодня в Орле «Зеленстрой» высадил первые цветы на клумбах главной городской площади Готовить рассаду работники орловского предприятия начали ещё в феврале.



Семена помещали в специальный питательный грунт, обеспечивающий здоровый рост растений. Вместе с ним цветы и привезли на клумбу у подножия памятника Ленину.



Позже городские бригады начнут украшать цветами клумбы в сквере Гуртьева, сквере Танкистов и в других популярных среди горожан местах.

Елена Бобкова, сотрудница МУП «Зеленстрой»: «Начались весенние работы, начали высаживать цветочки. Сажаем мы виолу и цинерарию. Это вот самые первые растения, которые выдерживают заморозки».





Антон Киселёв

17 апреля 2018 года







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