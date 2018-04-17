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К майским праздникам Орел нужно привести в порядок

Это была главная тема, которую обсудили сегодня на рабочем совещании в мэрии Орла. Генеральная уборка назначена только на конец апреля, но экологический двухмесячник уже идет. Пока не слишком заметны следы уборки города после долгой зимы. Наша съемочная группа прошлась по главной улице областного центра.

Уборка города от прошлогоднего мусора остается вопросом приоритетным уже несколько недель. Работы ведутся, мусор вывозят, правда, чище, почему-то не становится.
Юрий Тарасов, зам. главы администрации г. Орла – начальник территориального управления по Железнодорожному району: «По центральной улице, по Московской, работы ведутся вместе со «Спецавтобазой», с другими организациями. Есть проблемные вопросы – нехватка техники».
Артем Левковский, зам. главы администрации г. Орла – начальник территориального управления по Советскому району: «27 улиц уже убраны от твердых бытовых отходов и мусора, в районе работает 15 человек, которые убирают прилотковую часть от смёта, а также от бумажек и ТБО».
Однако подход, что весна - явление для Орла неожиданное и редкое, мягко сказать, возмутило руководителей города.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «На улице Комсомольской – от Ботаники до 909 квартала около пятиэтажек не могут дворников вывести, чтобы они собрали мусор возле своих домов. Они считают, где граница проходит – по отмостке и на метр дальше. С таким подходом мы далеко не уедем».
Улица Горького, рядом - Детский парк, и не первую неделю там лежит какой-то наддверный козырек.
Василий Новиков, мэр г. Орла«Улица Горького, 41. Никто никогда не подошел и не спросил, кто хозяин».
Не сильно отличается ситуация и на улице Ленина. В центре притяжения орловцев и гостей города мусор почти на каждом шагу. А между тем, впереди майские праздники. В Орел приедет много гостей. И что они увидят?
Василий Новиков, мэр г. Орла«Нам город украшать надо. Чем украшать? Ветками, мусором, фантиками?».
Ложкой меда на рабочем совещании стала информация о том, что в городе началась укладка асфальта.
Павел Плахов, директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»: «В связи с погодными условиями работали щебнем – заделывали ямы. Со вчерашнего дня запустился завод – начали фрезеровать под горячий асфальт. Первые работы – под железнодорожным мостом на улице Московской. Более ста квадратов сделано. Сегодня должны укладывать».



Юлия Опанасюк
17 апреля 2018 года

 


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