Новости версия для печати Орловцы выбирают место для установки бюстов героев-разведчиков Василия Образцова и Ивана Санько Герои-разведчики в августе 1943 года водрузили знамя Победы над городом. Уже завершился сбор средств на памятники. Эскизы согласованы с родственниками. Теперь осталось определиться с расположением.



Идея установить бюсты героев-разведчиков Образцова и Санько принадлежит поисковому объединению «Огненная дуга». Власти инициативу поддержали. Почти два года ушло на сбор средств. На все - миллион двести. Деньги собраны, теперь дело за выбором места для памятников.

Ирина Проваленкова, зам. главы администрации г. Орла – руководитель аппарата администрации г. Орла: «Очень важно определить то место, где эти бюсты будут установлены. И на портале Орловской области, на сайте горадминистрации, в социальных сетях, на сайте Общественной палаты идет широкое общественное обсуждение». На выбор – два места: бульвар Победы и сквер Танкистов. За первое голосуют авторы идеи. Во-первых, рядом памятник Горбатову, под командованием которого служили разведчики. А во-вторых, в перспективе здесь можно сделать аллею Славы. Тем самым, оправдав название – бульвар Победы.

Николай Андреев, председатель Орловской региональной общественной организации «Молодёжное поисковое объединение «Огненная дуга»: «И как его бойцам не стоять рядом с командиром? Это во-первых. Во-вторых, это даст толчок к созданию ленты времени, ленты истории». Мнения разделились. За сквер Танкистов голосуют те, кто считает, что бюсты разведчиков, ставших своеобразным символом освобождения Орла, должны находиться рядом с местом их подвига. То есть, напротив здания по улице Московской.

Сергей Широков, заведующий Орловским военно-историческим музеем: «Мне предпочтителен сквер Танкистов, потому что там они совершили свой подвиг. Можно поставить сразу же за танком, между двумя стелами, где начинается цветник. И их никак нельзя разделять». Был еще и третий вариант, который в голосовании не участвует – площадь рядом с домом, но там территория - в частных руках. И потому о водружении знамени напоминает только малая скульптура на самом здании.

Виктор Ливцов, доктор исторических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ: «Наше исследование вопроса показало, что там продана часть территории, часть пристроек, и их сначала нужно снести, надо приватизировать как-то, государству выкупить - это целая проблема. А на бульваре Победы планировалось поставить целую серию бюстов героев, которые освобождали Орловщину, собственно и название бульвара связано с этим». Где, в конечном итоге, суждено расположиться бюстам - покажет голосование, которое продлится до 30 апреля. Далее пройдут общественные слушания, за ними - итоговое заседание градостроительного совета Орловской области, которое и поставит точку в вопросе. Ну, а торжественное открытие памятников запланировано на 5 августа - в день 75 годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.





Татьяна Дьяконова

17 апреля 2018 года







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