Новости версия для печати Сегодня советской пожарной охране исполняется 100 лет И хотя действующие огнеборцы профессиональный праздник отмечают 30 апреля, нынешняя дата по-прежнему актуальна для большинства ветеранов пожарной охраны.



История советского пожарного ведомства отсчитывается с декрета совнаркома РСФСР «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который был издан 17 апреля 1918 года. С этого момента борьба с пожарами стала делом государственным и всенародным. Тех, кто заложил основы нынешней пожарной службы, тепло поздравили действующие сотрудники МЧС. А юные пожарные своими руками сделали для ветеранов открытки.



А действующим огнеборцам до праздника еще почти две недели. Современная пожарная охрана отсчитывает историю от указа «О градском благочинии», которым царь Алексей Михайлович возложил противопожарную службу на московскую городскую стражу.





Иван Суверин

17 апреля 2018 года







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