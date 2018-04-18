Новости версия для печати В Орловской области увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи В 2017 году использование средств федерального и областного бюджетов в медицинских учреждениях области позволило 138 пациентам дополнительно получить высокотехнологичную медицинскую помощь.



Наиболее востребованными видами ВМП в Орловской области на протяжении ряда лет остаются «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «травматология и ортопедия/эндопротезирование», «офтальмология», что делает необходимым развитие высокотехнологичных методов лечения по этим профилям в медицинских учреждениях области., сообщает информационный портал Орловской области. С 2017 года ВМП по профилю «офтальмология» оказывается в БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница».





Орловское Информбюро

18 апреля 2018 года







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