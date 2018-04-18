Новости версия для печати Пенсионный фонд продолжает набор «студентов золотого возраста» в группы по обучению компьютерной грамотности Курсы проводятся бесплатно.



Пенсионерам помогут освоить все возможности, которые предоставляет Интернет – создание документов и электронной почты, оплата квитанции и пользование госуслугами, общение с родными и друзьями, проживающими в других городах и за рубежом.



Записаться на обучение можно по телефонам в Орле 72-92-77 и 72-92-33.





Мария Семак

18 апреля 2018 года







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