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«Первоцветы» напомнят об уязвимости природы

За два дня работы весенней мастерской «hand made» юные волонтеры под руководством сотрудников парка смастерили около 150 ярких украшений. Флористические аксессуары получат посетители Полесья в период цветения первоцветов как напоминание о хрупкости раннецветущей флоры.

В творческом процессе были использованы различные материалы: фоамиран, бусины, стразы, пуговицы. Ребята с помощью трафаретов вырезали из яркого материала детали будущих цветков, комбинировали их по цветам и размерам. В процессе сборки получались эксклюзивные изделия, которые крепили к брошь-основе. Такая техника заинтересовала как дошкольников, так и подростков.



Подобные занятия помогают объединить неравнодушных людей к проблеме уязвимости и сохранения природы. Кроме того, «hand made» способствует развитию у детей неординарных навыков мастерства. В ближайшее время в визит-центре пройдет еще ряд тематических мастер-классов, в которых могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба национального парка «Орловское полесье».