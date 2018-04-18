Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Темпы уборки требуют ускорения. Это видят и жители, и власть. - Когда помочь может каждый. Орел включился в акцию «Русфонда». - Жители определят, где установят бюсты героев Василия Образцова и Ивана Санько, которые в августе 1943 года водрузили знамя Победы над Орлом.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

17 апреля 2018 года







На главную страницу





