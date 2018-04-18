Новости версия для печати Андрей Клычков провел ряд рабочих встреч в Москве В частности, сегодня состоялись переговоры врио губернатора Орловской области с потенциальными инвесторами о строительстве Западного обхода Орла.



Как сообщает информационный портал Орловской области, данный проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства с привлечением минимального объема бюджетного финансирования. Ожидается, что трасса будет построена в короткие сроки. Также Андрей Клычков обсудил перспективы организации газо- и теплоснабжения, строительства социальных объектов в регионе с представителями ПАО «Газпром».





Орловское Информбюро

17 апреля 2018 года







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