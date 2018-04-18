Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП Среди них одно ДТП, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



17 апреля в 08:45 на улице Раздольной был сбит велосипедист - мужчина 1946 года рождения.



Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следовал по улице Раздольной и в районе д.105 произошел наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение травматологии.





Орловское Информбюро

18 апреля 2018 года







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