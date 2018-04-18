Новости версия для печати В этом году орловцы 770 раз жаловались в Роспотребнадзор на некачественный товар или услугу Это на 22% больше, чем в начале прошлого года.



Каждая вторая жалоба – по нарушению прав потребителей в сфере услуг: ЖКХ, связи, финансов, здравоохранении, страховании. Как правило, это несоблюдение сроков исполнения работ. По обращениям жителей области была проведена одна проверка и одиннадцать административных расследований.





Татьяна Напольских

18 апреля 2018 года







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