Новости версия для печати В ближайшие дни на дороги Орла начнут наносить разметку Она появится на 117 улицах.



Кроме того, обновят «зебру» на переходах. Около общеобразовательных учреждений разметка будет наноситься термопластиком, на остальных объектах — краской. Работы проведет «Доринвест». С ним заключен контракт на 28 млн. рублей.



До 1 мая разметку нанесут на улицах: Бресткой, Герцена (в том числе на мосту), Кромском шоссе, площади Карла Маркса, Лескова, Максима Горького, Орджоникидзе, 60 Лет Октября, на Комсомольской (возле школ №6,12), Моковской (возле школы №7), Пионерской, Полесской, 1-й Посадской, Салтыкова-Щедрина, Привокзальной, Пролетарской горе, на площади Мира.





Татьяна Напольских

18 апреля 2018 года







На главную страницу





