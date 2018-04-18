Новости версия для печати На Орловщине идет подготовка к Всероссийской акции «Бессмертный полк» Акция пройдет 9 мая во всех районах области.



В прошлом году в шествии приняли участие более 45 тысяч орловцев. Узнать о подготовке, местах проведения можно в региональном Штабе акции «Бессмертный полк», он расположен в Фундаментальной библиотеке ОГУ в Орле.





Татьяна Напольских

18 апреля 2018 года







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