Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Три недели – на переделку. Плитка на клумбах на улице Ленина в Орле может стать причиной судебного иска.



- Белым – по серому. С 21 апреля в Орле начнут наносить дорожную разметку.



- На языке взаимопонимания. Сегодня в Орле зазвучит «Межконфессиональный диалог».



- Без особого приглашения. В эту субботу в двух скверах Орла проведут «генеральную уборку».



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Вести-Орёл

18 апреля 2018 года







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