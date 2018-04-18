Новости версия для печати Плитка на клумбах на улице Ленина в Орле может стать причиной судебного иска Смотреть на отбитую облицовку клумб на главной пешеходной улице областного центра орловцы больше не хотят. Эту тему подняли накануне на совещании в мэрии.



Нарекания по качеству материалов реконструированной улицы» выносят на обсуждение периодически. Уже после первой «зимовки» плитка на клумбах начала отваливаться. Не стала исключением и эта весна. Вновь недодел «на лицо». И снова УКХ ищет возможности привлечь подрядчика для устранения брака, дело может даже дойти до суда.

Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «В случае если в установленные сроки, а это порядка трех недель, они не приступят к работам и никоим образом не обозначатся, у УКХ будет две возможности: либо подать в суд, и обязать их выполнить эти работы, либо выполнить эти работы за свой счет, а далее взыскать эти денежные средства с подрядчика». По мнению главы администрации Александра Муромского, второй вариант развития событий более предпочтителен. Ведь судебная тяжба может затянуться.





Вадим Багринцев

18 апреля 2018 года







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