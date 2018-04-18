Плитка на клумбах на улице Ленина в Орле может стать причиной судебного иска

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Плитка на клумбах на улице Ленина в Орле может стать причиной судебного искаСмотреть на отбитую облицовку клумб на главной пешеходной улице областного центра орловцы больше не хотят. Эту тему подняли накануне на совещании в мэрии.
Нарекания по качеству материалов реконструированной улицы» выносят на обсуждение периодически. Уже после первой «зимовки» плитка на клумбах начала отваливаться. Не стала исключением и эта весна. Вновь недодел «на лицо». И снова УКХ ищет возможности привлечь подрядчика для устранения брака, дело может даже дойти до суда.
По мнению главы администрации Александра Муромского, второй вариант развития событий более предпочтителен. Ведь судебная тяжба может затянуться.
Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «В случае если в установленные сроки, а это порядка трех недель, они не приступят к работам и никоим образом не обозначатся, у УКХ будет две возможности: либо подать в суд, и обязать их выполнить эти работы, либо выполнить эти работы за свой счет, а далее взыскать эти денежные средства с подрядчика».