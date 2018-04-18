Новости версия для печати Майские праздники регион должен встретить убранным и украшенным В Орле решили не дожидаться официального субботника. Уже в ближайший выходной 21 апреля экологический десант будет работать сразу в двух скверах Орла.



«Комсомольский субботник» организуют в одноименном сквере, напротив главного корпуса Опорного вуза. Характер работы – традиционный: уборка мусора и валежника. Всех неравнодушных ждут в 9 утра.

Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области: «Считаем, что это будет по зову сердца. Мы хотим этим мероприятием открыть цикл больших мероприятий, которые в рамках подготовки к 100-летию ВЛКСМ будут проходить в нашей Орловской области». А часом позже, в 10 утра, за дело возьмутся в сквере «Дворянское гнездо». Там уборку приурочили и к 200-летию Тургенева, и к юбилею со дня открытия сквера. Уже 115 лет «Дворянка» принимает гостей. Встреча - у ротонды, с собой организаторы просят взять рабочие перчатки.





Надежда Невматулина

18 апреля 2018 года







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