Новости версия для печати Орловцы голосуют за бульвар Победы Сегодня попечительский Совет совместно с управлением архитектуры градостроительства обсудили ход подготовительных работ по установке бюстов героев-разведчиков Образцова и Санько.



Участники заседание обменялись мнениями по поводу выбора места для бюстов – сквер Танкистов или все же Бульвар Победы. В общественном голосовании пока лидирует Бульвар. Принять участие в опросе можно на сайтах областной и городской администраций, а также в соцсетях.



Открытие памятников запланировано на 5 августа.





Татьяна Напольских

18 апреля 2018 года







На главную страницу





