Благое дело

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Благое делоБелорусский Свято-Елисаветинский женский монастырь открыл в Орле выставку-ярмарку под названием «Кладезь». На ней представлены изделия, которые создавались руками трудников обители. При монастыре действуют около сорока мастерских – иконописная, гончарная, швейная. Есть свое издательство и своя аптека. Собранные средства идут на строительство храмов и помощь нуждающимся.
Свято-Елисаветинский женский монастырь - молодой, ему всего 19 лет. Это единственная обитель в Минске, действующая на территории города. А все начиналось с сестер милосердия, которые посещали местную психоневрологическую клинику, где любовь и забота особо важны. В 1999 году они приняли постриг и рядом с лечебницей, буквально через забор, был заложен монастырь.
Сегодня на территории обители действуют девять храмов и три церкви. Создано мужское и женское подворье, их населяют люди «потерянной судьбы» – так их называют сами монахини. Исцеляются от зависимостей молитвой и трудом. Работают в мастерских – швейной, гончарной, столярной. А плоды труда жертвуют во благо монастыря.
Мария (Литвинова), монахиня Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск): «Туда ходили сестры милосердия, которые попросили благословение у Николая Гурьянова на острове Залет о том, чтобы была церковь рядом. А он сказал: будет не храм, а монастырь. Так оно все и вышло».
Мария (Литвинова), монахиня Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск): «Образовались сначала мастерские из больных людей, которые приходили после психиатрии. Их никуда не брали на работу. Они делали, что умели».Монастырские изделия представлены на передвижной выставке. Иконы, посуда, одежда, литература, мед и аптека. Все собранные средства идут на развитие обители.
Сейчас пожертвования особо необходимы - нужно достроить молодежный духовно-просветительский центр. Работы застопорились из-за нехватки денег. Кроме того, монастырь по-прежнему окормляет психоневрологическую больницу, на ее территории недавно возвели храм. Помощь требуется и трудникам – в мужском подворье 200 человек, в женском - 40. Жилья на всех не хватает. Выставка будет работать до 23 апреля в ГДЦ «Металлург».