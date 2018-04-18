Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
18.04.2018
17:39:15
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Благое дело

Белорусский Свято-Елисаветинский женский монастырь открыл в Орле выставку-ярмарку под названием «Кладезь». На ней представлены изделия, которые создавались руками трудников обители. При монастыре действуют около сорока мастерских – иконописная, гончарная, швейная. Есть свое издательство и своя аптека. Собранные средства идут на строительство храмов и помощь нуждающимся.

Свято-Елисаветинский женский монастырь - молодой, ему всего 19 лет. Это единственная обитель в Минске, действующая на территории города. А все начиналось с сестер милосердия, которые посещали местную психоневрологическую клинику, где любовь и забота особо важны. В 1999 году они приняли постриг и рядом с лечебницей, буквально через забор, был заложен монастырь.
Мария (Литвинова), монахиня Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск): «Туда ходили сестры милосердия, которые попросили благословение у Николая Гурьянова на острове Залет о том, чтобы была церковь рядом. А он сказал: будет не храм, а монастырь. Так оно все и вышло». 
Сегодня на территории обители действуют девять храмов и три церкви. Создано мужское и женское подворье, их населяют люди «потерянной судьбы» – так их называют сами монахини. Исцеляются от зависимостей молитвой и трудом. Работают в мастерских – швейной, гончарной, столярной. А плоды труда жертвуют во благо монастыря.
Мария (Литвинова), монахиня Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск): «Образовались сначала мастерские из больных людей, которые приходили после психиатрии. Их никуда не брали на работу. Они делали, что умели».
Монастырские изделия представлены на передвижной выставке. Иконы, посуда, одежда, литература, мед и аптека. Все собранные средства идут на развитие обители.

Сейчас пожертвования особо необходимы - нужно достроить молодежный духовно-просветительский центр. Работы застопорились из-за нехватки денег. Кроме того, монастырь по-прежнему окормляет психоневрологическую больницу, на ее территории недавно возвели храм. Помощь требуется и трудникам – в мужском подворье 200 человек, в женском - 40. Жилья на всех не хватает. Выставка будет работать до 23 апреля в ГДЦ «Металлург».


Татьяна Дьяконова
18 апреля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта