Новости версия для печати Благое дело Белорусский Свято-Елисаветинский женский монастырь открыл в Орле выставку-ярмарку под названием «Кладезь». На ней представлены изделия, которые создавались руками трудников обители. При монастыре действуют около сорока мастерских – иконописная, гончарная, швейная. Есть свое издательство и своя аптека. Собранные средства идут на строительство храмов и помощь нуждающимся.



Свято-Елисаветинский женский монастырь - молодой, ему всего 19 лет. Это единственная обитель в Минске, действующая на территории города. А все начиналось с сестер милосердия, которые посещали местную психоневрологическую клинику, где любовь и забота особо важны. В 1999 году они приняли постриг и рядом с лечебницей, буквально через забор, был заложен монастырь.

Мария (Литвинова), монахиня Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск): «Туда ходили сестры милосердия, которые попросили благословение у Николая Гурьянова на острове Залет о том, чтобы была церковь рядом. А он сказал: будет не храм, а монастырь. Так оно все и вышло». Сегодня на территории обители действуют девять храмов и три церкви. Создано мужское и женское подворье, их населяют люди «потерянной судьбы» – так их называют сами монахини. Исцеляются от зависимостей молитвой и трудом. Работают в мастерских – швейной, гончарной, столярной. А плоды труда жертвуют во благо монастыря.

Мария (Литвинова), монахиня Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск): «Образовались сначала мастерские из больных людей, которые приходили после психиатрии. Их никуда не брали на работу. Они делали, что умели». Монастырские изделия представлены на передвижной выставке. Иконы, посуда, одежда, литература, мед и аптека. Все собранные средства идут на развитие обители.



Сейчас пожертвования особо необходимы - нужно достроить молодежный духовно-просветительский центр. Работы застопорились из-за нехватки денег. Кроме того, монастырь по-прежнему окормляет психоневрологическую больницу, на ее территории недавно возвели храм. Помощь требуется и трудникам – в мужском подворье 200 человек, в женском - 40. Жилья на всех не хватает. Выставка будет работать до 23 апреля в ГДЦ «Металлург».





Татьяна Дьяконова

18 апреля 2018 года







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