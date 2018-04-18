Новости версия для печати В Орловской области ГИБДД охотится за неплательщиками Сегодня сотрудники региональной дорожно-патрульной службы вышли в специализированный рейд. Среди водителей на улицах Орла искали тех, кто игнорирует вынесенные Госавтоинспекцией штрафы. И таких – достаточно много.



На этот раз инспекторы выборочно останавливали автомобили даже без намека на нарушения ПДД. В области, говорят в Госавтоинспекции, «расплодилось» множество штрафников-неплательщиков.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Усилен контроль за такими водителями. Экипажи ДПС выходят на дополнительные рейдовые мероприятия, где выявляют водителей, которые вовремя не оплатили штарфы» Уверенно утверждать, что все административные взыскания погашены, для водителей было недостаточно. Всю административную «подноготную» автомобилистов инспекторы выясняли через дежурную часть.



В ГИБДД напомнили: если погашение административного взыскания в двухнедельный срок гарантирует изрядную скидку, то тянуть с уплатой штрафа – себе дороже.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Административная ответственность за неуплату штрафов предусматривает двойную уплату штрафа, но не менее одной тысячи рублей, также за это может грозить административный арест на срок до 15 суток, либо исправительные работы – до 50 часов». В случае необходимости, говорят в ГИБДД, к операции могут привлечь и судебных приставов, также наделенных полномочиями взыскивать долги в пользу государства.





Иван Суверин

18 апреля 2018 года







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