В Орловской области ГИБДД охотится за неплательщиками

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В Орловской области ГИБДД охотится за неплательщикамиСегодня сотрудники региональной дорожно-патрульной службы вышли в специализированный рейд. Среди водителей на улицах Орла искали тех, кто игнорирует вынесенные Госавтоинспекцией штрафы. И таких – достаточно много.
На этот раз инспекторы выборочно останавливали автомобили даже без намека на нарушения ПДД. В области, говорят в Госавтоинспекции, «расплодилось» множество штрафников-неплательщиков.
Уверенно утверждать, что все административные взыскания погашены, для водителей было недостаточно. Всю административную «подноготную» автомобилистов инспекторы выясняли через дежурную часть.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Усилен контроль за такими водителями. Экипажи ДПС выходят на дополнительные рейдовые мероприятия, где выявляют водителей, которые вовремя не оплатили штарфы»
В ГИБДД напомнили: если погашение административного взыскания в двухнедельный срок гарантирует изрядную скидку, то тянуть с уплатой штрафа – себе дороже.
В случае необходимости, говорят в ГИБДД, к операции могут привлечь и судебных приставов, также наделенных полномочиями взыскивать долги в пользу государства.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Административная ответственность за неуплату штрафов предусматривает двойную уплату штрафа, но не менее одной тысячи рублей, также за это может грозить административный арест на срок до 15 суток, либо исправительные работы – до 50 часов».