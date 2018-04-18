Новости версия для печати Орловские депутаты обсудили тарифы и изменения федерального законодательства в сфере пассажироперевозок Этой теме было посвящено расширенное заседание комитета по строительству и ЖКХ орловского Облсовета.



В частности, народные избранники говорили о тарифах на межмуниципальных маршрутах. Они не изменялись уже 5 лет. По словам перевозчиков, из-за этого они не могут обновить парк автотранспорта, не хватает водителей. Помимо этого перевозчики скоро понесут дополнительные траты на закупку тахографов. Один такой аппарат стоит 50 тысяч рублей. А согласно нововведениям в федеральном законе, ими в ближайшее время должны быть оснащены все автобусы.

Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области: «С 1 июля у нас на пригородных маршрутах это будет действовать, и с 1 января следующего года в городах начнёт действовать такая схема. В случае если органы ГИБДД считывают параметры тахографа и там видно, что человек ездит больше, чем положено, то, соответственно, это и штраф, и снятие с маршрута». Члены комитета решили изучить эти проблемы глубже, а пока снять данный вопрос с основной повестки апрельской сессия депутатов Областного Совета.





Антон Киселёв

18 апреля 2018 года







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