Новости версия для печати Сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя В этот день в 1925 году в Париже был создан «Международный радиолюбительский союз».



Люди, увлечённые радио, есть практически в каждом городе. Один из таких работает и в ГТРК «Орел». Режиссер Борис Ляхов - радиолюбитель со стажем. За его спиной больше 8 тысяч зарегистрированных сеансов связи, в том числе и с самыми далёкими уголками планеты, где радиосвязь – настоящая редкость: острова Тихого океана, карликовые государства по всему миру, забытые поселения Африки. Но, несмотря на свой возраст, есть в радиолюбительском деле и современные веяния.

Борис Ляхов, радиолюбитель: «Радиолюбители не стоят на месте, они сейчас осваивают новые компьютерные виды связи - цифровые, которые позволяют с минимальными мощностями достигать передачи информации на большие расстояния».





Антон Киселёв

18 апреля 2018 года







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