Отопительный сезон в Орле завершится 20 апреля

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среда
18.04.2018
23:01:15
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Отопительный сезон в Орле завершится 20 апреляГлава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о завершении отопительного периода в областном центре. Отключения пока не коснутся социальных объектов - больниц, школ и детских садов.
Решение о завершении отопительного сезона принимается, согласно постановлению Правительства РФ, при условии, если среднесуточная температура воздуха устанавливается выше 8°C в течение пяти суток подряд, сообщает пресс-служба администрации г. Орла.
В Орле действует централизованная система отопления. Более 60% многоквартирных домов получают тепло от Орловской ТЭЦ, поэтому полное завершение отопительного сезона может занять несколько дней.
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