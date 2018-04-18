Новости версия для печати Отопительный сезон в Орле завершится 20 апреля Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о завершении отопительного периода в областном центре. Отключения пока не коснутся социальных объектов - больниц, школ и детских садов.



Решение о завершении отопительного сезона принимается, согласно постановлению Правительства РФ, при условии, если среднесуточная температура воздуха устанавливается выше 8°C в течение пяти суток подряд, сообщает пресс-служба администрации г. Орла. В Орле действует централизованная система отопления. Более 60% многоквартирных домов получают тепло от Орловской ТЭЦ, поэтому полное завершение отопительного сезона может занять несколько дней.





Орловское Информбюро

18 апреля 2018 года







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