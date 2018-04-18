Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Первые пошли. Ливенские аграрии вышли в поле. - Банкротство ПАТП оставило инвалидов без низкопольного транспорта. - «Бумеранг» вернулся в «Орловчанку» с победой. Проект по воспитательной работе признан лучшим на Всероссийском конкурсе. - В «кругосветку» можно отправиться, даже не покидая дома. Сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя.

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Вести-Орёл

18 апреля 2018 года







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