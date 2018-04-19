Новости версия для печати Быть ли часовне во имя Святого Иоанна Воина на Кривцовском мемориале? Именно этот вопрос стал поводом для встречи общественности, духовенства и властей Болхова. Заседания координационного совета состоится сегодня.



Решение дополнить памятный комплекс небольшим храмом было принято еще в 2012 году. Средства собирали всем миром, причем пожертвования вносили не только болховчане, но и жители Санкт-Петербурга. Их интерес к судьбе часовни возник благодаря отцу Василию Ермакову - уроженцу и почетному гражданину Болхова, настоятелю храма Серафима Саровского в северной столице. Василий Ермаков был участником событий 1942 года. Пятнадцатилетний подросток, вместе со сверстниками, под немецким конвоем хоронил на Кривцовском поле погибших советских солдат. В 2015 году на Кривцовском мемориале начали строительство часовни, залили фундамент, в 2016 работы приостановили. В этом году, 29 июля, исполнится 75 лет со дня освобождения Болхова от оккупации, и восстановление строительства часовни станет данью памяти погибшим воинам.





Мария Семак

19 апреля 2018 года







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