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четверг
19.04.2018
10:16:21
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Быть ли часовне во имя Святого Иоанна Воина на Кривцовском мемориале?Именно этот вопрос стал поводом для встречи общественности, духовенства и властей Болхова. Заседания координационного совета состоится сегодня.
Решение дополнить памятный комплекс небольшим храмом было принято еще в 2012 году. Средства собирали всем миром, причем пожертвования вносили не только болховчане, но и жители Санкт-Петербурга. Их интерес к судьбе часовни возник благодаря отцу Василию Ермакову - уроженцу и почетному гражданину Болхова, настоятелю храма Серафима Саровского в северной столице.
Василий Ермаков был участником событий 1942 года. Пятнадцатилетний подросток, вместе со сверстниками, под немецким конвоем хоронил на Кривцовском поле погибших советских солдат.
В 2015 году на Кривцовском мемориале начали строительство часовни, залили фундамент, в 2016 работы приостановили. В этом году, 29 июля, исполнится 75 лет со дня освобождения Болхова от оккупации, и восстановление строительства часовни станет данью памяти погибшим воинам.
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