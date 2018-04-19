Новости версия для печати Сегодня судебные приставы приглашают орловцев на консультацию Прием в управлении начнется в 14 часов и продлится до 8 часов вечера.



По этому же графику будут работать и специалисты всех структурных подразделений Орла и области. Записываться на консультацию предварительно не обязательно, однако стоит заранее направить приставам тему своего обращения, чтобы они могли подготовить полный и подробный ответ. 14:00 до 20:00. Вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина. Приём пройдёт по адресу г. Орел, ул. Авиационная, д. 5 , с. Вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.





Мария Семак

19 апреля 2018 года







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