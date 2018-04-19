Сегодня судебные приставы приглашают орловцев на консультацию

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четверг
19.04.2018
10:16:18
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Сегодня судебные приставы приглашают орловцев на консультациюПрием в управлении начнется в 14 часов и продлится до 8 часов вечера.
По этому же графику будут работать и специалисты всех структурных подразделений Орла и области. Записываться на консультацию предварительно не обязательно, однако стоит заранее направить приставам тему своего обращения, чтобы они могли подготовить полный и подробный ответ.
Приём пройдёт по адресу г. Орел, ул. Авиационная, д. 5, с 14:00 до 20:00. Вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.
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