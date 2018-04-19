Новости версия для печати Сегодня депутаты орловского Облсовета проведут выездное совещание в Залегощи Внекабинетная форма работы, как считают народные избранники, позволяет более реально оценить уровень жизни в регионе и определить самые острые проблемы, а общение с жителями - сформировать максимально эффективные меры решения задач.



На встрече в Залегощи депутаты обсудят несколько тем: развитие малого бизнеса, жилищно-коммунальные проблемы, качество и доступность медицины на селе, уровень образования.





Мария Семак

19 апреля 2018 года







На главную страницу





