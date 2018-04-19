Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
19.04.2018
15:58:28
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

«Бумеранг» вернулся в «Орловчанку» с победой

Проект по воспитательной работе санатория «Орловчанка» признан лучшим на всероссийском конкурсе. Программа-победительница «Бумеранг» теперь будет передаваться от поколения к поколению.

Лагерь «Орловчанка» стал победителем пятого всероссийского конкурса и получил диплом первой степени. Программа прошлого лета не оставила равнодушными членов жюри. Единогласно эксперты федерального института образования признали ее самой эффективной. И теперь проект станет одним из традиционных для новых воспитанников лагеря.
Марина Горяйнова, директор лагеря «Орловчанка»: «Хотелось бы сказать что, безусловно, для нас это определенная ответственность. Это очень важный шаг, и, можно сказать, даже какая-то черта подведена, подведение итогов определенное, и доверие со стороны экспертов в том плане, что мы эти программы реализуем и реализуем их на очень высоком уровне». 
Проект «Бумеранг» - соревнование для каждого отряда. В начале смены все дети получают задание снять фильм на определенную тему. В 2017 видео-работы были о родном крае. На время отдыха ребята погружаются в съемочный процесс - становятся операторами, режиссерами, сценаристами и актерами.
Алла Толубеева, заместитель директора лагеря «Орловчанка», автор программы  «Бумеранг»: «Информацию дети получали в процессе экскурсий, в процессе прогулок на природе, а так же через Интернет, то есть добывали ее сами, сами писали сценарии к своим фильмам. Детей обучали фото и видео съемке». 
Сейчас лагерь частично реставрируется, появляются новые комнаты и даже бытовая техника. Но, как говорит директор, весь ремонт делается за счет денег, заработанных на продаже путевок в «Орловчанку». Финансирования из бюджета пока нет. Но сотрудники очень надеются, что в скором времени интерес к лагерю вырастет. Ведь не зря сами отдыхающие уже давно прозвали его своим маленьким «Артеком».

Сезон еще не начался, но в скором времени лагерь наполнится детским смехом. В «Орловчанке» уже полным ходом идет подготовка к лету. Лагерь начал активно сотрудничать с колледжами Орла. Для студентов такая огромная площадка станет холстом для реализации своего творчества и идей, и даже базой для защиты дипломных проектов.
Галина Пожидаева, заместитель директора Орловского реставрационно-строительного техникума: «В рамках данного сотрудничества мы планируем проведение внутренних отделочно-строительных работ, оформление холла и интерьера данного лагеря. Планируются работы по благоустройству территории в виде изготовлении различных уличных скульптур».
Многие хореографы, архитекторы, фотографы уже в этом году готовы показать свои мастер-классы юному поколению. Возможно, это станет мотивацией к выбору их будущей профессии.


Всеволод Трифонов
19 апреля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта