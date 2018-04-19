Новости версия для печати «Бумеранг» вернулся в «Орловчанку» с победой Проект по воспитательной работе санатория «Орловчанка» признан лучшим на всероссийском конкурсе. Программа-победительница «Бумеранг» теперь будет передаваться от поколения к поколению.



Лагерь «Орловчанка» стал победителем пятого всероссийского конкурса и получил диплом первой степени. Программа прошлого лета не оставила равнодушными членов жюри. Единогласно эксперты федерального института образования признали ее самой эффективной. И теперь проект станет одним из традиционных для новых воспитанников лагеря.

Марина Горяйнова, директор лагеря «Орловчанка»: «Хотелось бы сказать что, безусловно, для нас это определенная ответственность. Это очень важный шаг, и, можно сказать, даже какая-то черта подведена, подведение итогов определенное, и доверие со стороны экспертов в том плане, что мы эти программы реализуем и реализуем их на очень высоком уровне». Проект «Бумеранг» - соревнование для каждого отряда. В начале смены все дети получают задание снять фильм на определенную тему. В 2017 видео-работы были о родном крае. На время отдыха ребята погружаются в съемочный процесс - становятся операторами, режиссерами, сценаристами и актерами.

Алла Толубеева, заместитель директора лагеря «Орловчанка», автор программы «Бумеранг»: «Информацию дети получали в процессе экскурсий, в процессе прогулок на природе, а так же через Интернет, то есть добывали ее сами, сами писали сценарии к своим фильмам. Детей обучали фото и видео съемке». Сейчас лагерь частично реставрируется, появляются новые комнаты и даже бытовая техника. Но, как говорит директор, весь ремонт делается за счет денег, заработанных на продаже путевок в «Орловчанку». Финансирования из бюджета пока нет. Но сотрудники очень надеются, что в скором времени интерес к лагерю вырастет. Ведь не зря сами отдыхающие уже давно прозвали его своим маленьким «Артеком».



Сезон еще не начался, но в скором времени лагерь наполнится детским смехом. В «Орловчанке» уже полным ходом идет подготовка к лету. Лагерь начал активно сотрудничать с колледжами Орла. Для студентов такая огромная площадка станет холстом для реализации своего творчества и идей, и даже базой для защиты дипломных проектов.

Галина Пожидаева, заместитель директора Орловского реставрационно-строительного техникума: «В рамках данного сотрудничества мы планируем проведение внутренних отделочно-строительных работ, оформление холла и интерьера данного лагеря. Планируются работы по благоустройству территории в виде изготовлении различных уличных скульптур». Многие хореографы, архитекторы, фотографы уже в этом году готовы показать свои мастер-классы юному поколению. Возможно, это станет мотивацией к выбору их будущей профессии.





Всеволод Трифонов

19 апреля 2018 года







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